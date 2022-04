设计师: 三石 机构&职务: 时美科技 设计总监 擅长专业: 家装设计,软装搭配,建筑设计,酒店设计,会所设计,公装设计,公共空间设计,园林设计,产品设计 个人简介:郑磊|三石 设计总监,设计从业十余年,做成了终生爱好的事业;保利花园、麓山国际、南桥郡、华桥城等深受业主好评!设计改装房车、营地、办公室酒店会所等公装项目。设计服务内容:别墅、酒店、样板间、会所、高端公寓、办公空间;获得奖项 2014-2015年度十大最具创新设计人物;2019年获得全国杰出中青年室内建筑师称号。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos