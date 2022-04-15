旅游 山东西海岸：积极引导丰富文旅产品供给_TOM旅游

记者4月15日从山东省西海岸新区文化和旅游局获悉，根据山东省文化和旅游厅《关于进一步有序开放旅游景区、公共文化场馆等文旅场所的通知》《关于做好A级旅游景区有序开放工作的通知》等要求，为统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，在严格落实常态化疫情防控各项措施的基础上，西海岸新区文旅部门一手抓疫情防控，一手抓文旅市场有序开放，积极引导文旅企业创新文旅产品，丰富 游客体验 ，各景区严格落实 疫情防控措施 、有序开放。 严抓落实疫情防控措施。西海岸新区文化馆、博物馆、图书馆等室内文化场馆于4月5日陆续开放，室内旅游景区严格按照《关于有序恢复开室内旅游景区的通知》精神，有序开放。严格落实限量、预约、错峰和室内旅游景区50％最大接待量要求。常态化开展疫情防控和安全隐患大排查工作，节假日到重点景区现场值守，随时掌握景区运行、安全生产、疫情防控、游客承载量等情况。 积极引导丰富文旅产品供给。西海岸新区文化和旅游局积极引导文旅企业丰富产品供给，加强春季旅游的线上线下宣传推广，围绕赏花、采茶、踏青、亲子等春季旅游热点，推出“赏花＋度假”“采茶＋度假”等春季旅游产品，推出线上杜鹃花会、“ 主题民宿 ”“春游…