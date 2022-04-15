安顺“党建+大数据” 注入乡村振兴“云”动力-新华网

党建引领 数字赋能 安顺“党建+大数据” 注入乡村振兴“云”动力 组织生活线上通知，党建政策一键了解，组织活动“直播式”开展；高清摄像头管田间、看街道，一屏观民情，一网管全村；数字乡村接入电商平台，直播卖货成为农民“新时尚”，山货出村进城卖出好价钱……在紫云自治县猫营镇黄鹤营村，智慧党建平台发挥多功能作用，以党建引领，用大数据赋能，加速乡村振兴步伐，让群众获得满满的幸福。 打开智慧党建平台，党建动态、“三会一课”、在线考试、法规政策、工作手册、在线学习、投票调研+流动党员管理等板块清晰呈现。“黄鹤营村有40多名党员，有的在省外务工经商，组织难、管理难。”黄鹤营村党支部书记黄恒礼说，现在通过APP，党员学没学、学了多长时间，一目了然，不积极不主动的及时提醒。 安顺市搭建智慧党建平台，把“三会一课”、政治理论学习等党组织业务搬上云端，集成视频会议、学习推送、工作安排、实时监测、跟踪反馈等各项功能，党支部的各项工作不再受时间、空间限制，并整合利用人民网、共产党员网、“学习强国”等平台资源，自动向党员推送学习资料、收集学习情况反馈，让广大党员随时随地学，不断提高理论素养。 “党建+大数据”手段…