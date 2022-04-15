2002年1月4日，成立。

2011年4月15日，在深圳证券交易所上市。

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杭州2022年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年4月15日，聚光科技上市十一周年。11年前，国内高端分析仪器市场被国外品牌大幅占据，国内品牌夹缝生存。聚光科技庆幸20年前的那一次坚定的选择，庆幸11年前的那一次勇敢的突破。在过去的一年里，聚光科技推出了40余款新产品，用以满足智慧工业、智慧环境、智慧实验室、生命科学等四大业务市场的分析需求及创新型应用。

眼里有光，就无畏负重前行

自主创新，这是一条艰苦异常却必须要走的荆棘之路。立志改变科学仪器“卡脖子”的窘境，做中国人自己的高端科学仪器，助力中国创新与产业崛起，聚光科技在这条道路上一走，就是20个春秋。

如果说，2011年以前，聚光科技的梦想是成为一棵参天大树，那么当2011年，国家吹响了“振兴民族高端仪器装备”的号角，聚光科技在被赋予的国家使命和担当下快速成长，并持续加大创新研发力度，逐渐从一棵棵大树长成一片森林。

回溯过去，成就更好的自我

获得了上市的助力，聚光科技如同插上了奋飞的翅膀，开始自主研发建设国产高端科学仪器全系列技术平台。多年来，聚光科技一次次攻克“卡脖子”技术，拓展并掌握了成熟的集质谱、光谱、色谱、理化、前处理等核心技术平台，逐步实现国产科学仪器的自主创新和崛起。

科学技术转化为生产力，才能变成创造价值的源动力。聚光科技多年来承接国家重大科学仪器专项的系列化开发任务，累积了丰富的产业化应用经验；于2015年自主孵化成立谱育科技，实现技术产业化落地与行业应用创新。

智慧环境板块，针对环境质量、生态质量、污染源防治等领域，以在线、移动/便携、实验室、自动化等多场景应用为大气环境协同管控、水环境全流域管控、土壤环境精准检测、污染源全过程管控、工业园区一体化管控，城市智慧环保、数智双碳等业务提供一体化平台服务。

智慧工业板块，涵盖钢铁冶金、焦煤化工、石油化工、水泥建材等工业过程全流程“气、液、固”分析检测应用及半导体等新工业分析检测、智能智造等整体解决方案，提供工业领域过程与排放的碳检测技术综合解决方案。

生命科学板块，战略布局基础研究、临床诊断、基因分析和生物制药四大领域，目前已完成多款自主创新产品的研发并将陆续上市。

智慧实验室板块，持续深入在先进分析检测技术及前处理自动化联用等核心技术平台的研究，为化工、能源、地矿、食药、疾控等众多行业客户提供定制化产品与综合解决方案。

“4+X”布局，构建聚光生态圈

新时代的发展机会已然来临，聚光科技正在构建“4+X”多对多业务布局，在智慧工业、智慧环境、智慧实验室与生命科学四大板块的基础上培育孵化新的技术平台和应用公司，形成创新的多个技术平台、多个客户群、多个应用场景 交叉支撑的业务模式。

聚光科技打造建设的规模化、产业化科学仪器创新基地“青山湖创新基地”已建成并投入使用，依托先进精密仪器创新平台及质谱仪器制造业创新中心的“一平台两中心”体系，将打通创新链、带动产业链，合力打造先进精密仪器全产业链的创新策源高地，打造具备全球竞争力的中国“仪器谷”。

此外，聚光科技正在以“自主化研发”、“全球化营销”、“智能化生产”为核心链接，努力构建多元融合的行业生态体系，链动整合资源，实现聚光生态圈行业平台价值，与产业链上下游、合作伙伴、行业用户等共谋发展。

“4+X”时代正式开启，梦想依旧，重任在肩，“4”远不是终点，“X”更是聚光科技不断探索和突破的方向。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，新时代必将助聚光科技开拓更广阔的发展天地。有域而无疆，每一步都只是在路上，聚光科技的未来可期……

聚光科技上市11周年：“4+X”布局，构建聚光生态圈 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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