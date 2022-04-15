柳州三江：以“旅游+”打造富民新引擎-新华网

广西柳州三江侗族自治县位于湘、桂、黔三省区交界处，是一个以侗族为主的多民族聚居地区，旅游资源丰富，民俗风情浓郁，文化底蕴深远，拥有着保存完好、分布集中的侗族建筑群。 近年来，三江侗族自治县紧紧围绕“生态立县、旅游富民”的发展思路，坚持旅游发展与乡村振兴战略有机融合，通过将旅游与其他产业有机结合，为旅游提供更丰富多元的内容和元素，促进区域内的综合发展。依托丰富的生态旅游资源和民族文化优势，三江完善旅游基础设施，提升旅游服务水平，优化旅游产品供给，增强旅游发展动力，加快推进旅游产业转型升级。全力打造粤、桂、湘、黔四省（区）民族风情旅游集散地、目的地和粤港澳大湾区宜居、宜游的美丽后花园，推进县域经济社会又好又快发展。 旅游+民俗、非遗、休闲农业、研学……在全域旅游新时代发展格局下，三江创新“旅游+”模式，通过旅游资源的挖掘与整合，不断推出多元化的旅游新产品和新业态。全县围绕“一个龙头景区，带动一片发展，带富一方百姓”的发展思路，引导群众走“以旅富民”的新路子。 坚持旅游+民俗，三江创新推出程阳八寨《侗恋程阳》主题篝火晚会。《侗恋程阳》主题篝火晚会通过侗族文化搭台，填补了风情三江渗透体验类项目…