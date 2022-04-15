[旅游 河北秦皇岛长城山海关风景道建设有序推进_TOM旅游] 山海关景区 山海关区旅游和文化广电局供图 连日来，河北秦皇岛山海关区着力实施关城北门至长城文化博物馆角山路沿线 环境整治工程 ，大力推进10公里长城风景道示范样板征拆工作。 长城山海关风景道是长城国家文化公园国家层面的重点项目，以山海关古城北门为起点，经角山路、浅山区旅游公路、长寿山旅游路、长寿山盘山公路至长寿山景区停车场。项目以风景道体系建设为主要内容，建设风景道标识导览系统，利用风景道周边村庄现有建筑建设交通服务配套设施、游客驿站、旅游厕所等，打造角山路—浅山区旅游公路—长寿山路—三道关村，串联边墙、边城、边乡，与山海关古城形成互动的10公里长城风景道示范段。 长城山海关风景道串联起山海关区北部两个乡镇、六个村庄，以“快旅慢游深体验” 现代旅游交通理念 为导向，把“风景”理念融入交通体系建设，构建交通与生态、旅游、产业相融合的发展模式，通过开发长城精品旅游路线，发展“长城＋”旅游业态，带动长城周边产业繁荣发展，是山海关区实施“北部向关城北路以北拓展，依托浅山区自然山水格局，加快发展集长城文化、康体养生、休闲农业等功能于一…