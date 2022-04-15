[登上活火山泰德峰_旅游_珠宝大家坛] 最近在西班牙小岛-特内里费岛Tenerife 玩，终于圆了儿子的梦想，登上泰德峰Teide，小小遗憾是还差700多米就到火山口了，这次跟团走没有机会来完成. 老母亲感受到小小的高原反应，耳朵疼😭 记得年轻时徒步一天跟着私人导游往返冰岛的一座活火山，当时刚刚喷发后半年，山顶还冒着烟，脚底热热的，我和朋友带着鸡蛋和火腿肠，在石头上铺上锡纸，直接烤着吃了😂 后来停留估计太久，我的鞋子上的胶居然化掉了，鞋子下山后直接报废😭 欧洲已经恢复正常，也希望国内尽快恢复正常，我好想回家！ 网站温馨提示: 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点，并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者，需自行对所发布内容负责，因发布内容引发的一切纠纷，由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。 2. 关于侵权：请阅读 使用协议 中的侵权举报条款，此为官方的侵权投诉唯一渠道，其他渠道视为无效申请。该服务为免费，大家坛拒绝任何性质的有偿删帖，不会和任何公关公司合作。 3. 本站为珠宝网站，请各位坛友不要在本站谈论政治和…