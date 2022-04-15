[天眼查：释永信、释永乾退出少林无形资管公司 旅游 大众新闻网—大众生活报官网] 中国网4月15日讯 天眼查App显示，河南少林无形资产管理有限公司发生股东变更，释永信、释永乾退出股东行列，退出前两人分别持股80％、10％。 据了解，河南少林无形资产管理有限公司成立于2008年12月9日，法定代表人为释永福，注册资本为100万元。公司经营范围包括文化艺术交流、武术交流；文化演出及经纪服务等。该公司目前由中国嵩山少林寺100％控股。 天眼查App还显示，目前，释永信关联社会组织或企业共13家，其中存续状态的为6家。其为河南省佛教协会、郑州市佛教协会、荥阳市洞林寺等法定代表人，同时任郑州市开元寺建设管理有限公司执行董事兼总经理。 1998年，释永信成立河南少林寺实业发展有限公司（现已注销），在其带领下，少林寺开始不断扩大商业版图。 本月6日，郑州以挂牌方式出让了郑东新区一宗商业、商务用地，河南铁嵩数字科技有限公司以4.52亿元竞得。铁嵩科技的两大股东为河南铁投综合开发有限公司和河南沅翰实业有限公司。其中，沅翰实业的大股东为河南少林无形资产管理有限公司。 （伍策 一丁） 编辑：阳