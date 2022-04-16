超14批京东快递小哥调派上海，住宿难题待多方合力破解酒店华住

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 关于京东物流通过“自杀式物流”方式向上海运送物资的消息不胫而走。第一财经记者独家获悉，京东从多地调派了多名小哥支援上海。数量上，京东物流调派的小哥不止14批次。截至目前，全国多地约3246名快递小哥等一线抗疫保供人员将陆续抵达上海。 第一财经记者了解到，所有被调派的小哥都已打过疫苗，进入上海后并非就地隔离，在遵守政府管控的情况下小哥可以正常派送商品。目前这批小哥由于刚抵达上海不久，因此大部分还未落实安排酒店入住，部分酒店企业也在尝试对接。根据防疫防控要求，现在上海大部分的酒店属于被征用酒店，由相关部门统一安排接待相关工作人员，而非征用酒店则为防疫安全而采取“不进不出”原则。 京东表示，将保障好所有的小哥及货物的防疫安全，配备充足的防护服、N95口罩、面罩、手套、消毒液等防疫物资。并且会执行严格的防护消杀措施，所有工作人员每日进行核酸检测及抗原检测，持核酸阴性证明上岗，并对做好全流程的多频次消杀。 关于住宿问题，锦江系、华住集团、首旅如家等大型酒店企业均对第一财经记者表示，疫情之下，在封控期间，上海市场的酒店基本分为两类——被征用酒店和未…