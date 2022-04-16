苏州多地排查公共场所滞留的无固定职业无固定住所人员 2022-04-16 10:45:00 作者：澎湃新闻记者 钟煜豪 来源: 澎湃新闻 “近期，苏州在部分公共场所滞留的无固定职业、无固定住所人员中陆续发现阳性感染者，且比例较高。这些人员隐匿性强，流动性大，防护意识差，管理难度高，极易造成疫情传播风险。相关部门已开展对这些人员的专项排查管控。”4月15日，苏州代管的县级市常熟市公布了一则疫情防控通告。 常熟市新冠肺炎疫情防控指挥部提醒，请广大市民要进一步提高警惕，增强防范意识，帮助关注车站、旅馆、公园、桥洞、废弃建筑等场所，一旦发现可疑人员，请立即向所在社区（村）或12345报告。此类人员及相关知情人员，故意隐瞒或未及时报告，导致疫情传播扩散的，将承担相应法律责任。 太仓市新冠肺炎疫情联防联控指挥部也在15日提醒，近期，苏州在非正常途径进入的无固定职业人员、无固定住所人员(以下简称“两无人员”) 中陆续发现阳性感染者，且比例较高。该人群容易隐匿在汽车站、火车站、旅馆、民宿、超市等场所，流动性强，管理难度大，极易造成疫情传播风险。现提醒广大市民要进一步提高警惕，增强防范意识，停止一切非必…