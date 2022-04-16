北京前门大街是如何变得人越来越少的？_腾讯新闻

前门大街是北京历史上著名的一条商业街，明清时期叫正阳门大街，1965年后叫前门大街。 从乾隆时期的北京地图，能看出前门大街一带的胡同排布情况。中间南北向的是前门大街，长度约845米，左边是一系列东西向的胡同，包括大栅栏胡同和廊坊三条、二条、头条胡同等。见下图： 前门大街、大栅栏胡同、鲜鱼口过去都属于前门商圈。说到大栅栏胡同，还有一个小典故。 大栅栏胡同最早叫“廊坊一条”。明清时期北京城的胡同众多，曲曲弯弯错综复杂，闹贼的时候官兵不好抓。1488年，明孝宗朱�樘时期，内城的很多街巷被安上了栅栏。这些栅栏白天开放，夜间关闭。 到了清朝康熙时期，外城的胡同也开始装栅栏。乾隆年间，进一步加强了栅栏的作用，并且如果有人敢破坏就治罪。据说当时北京内外城一共有一千七百多处栅栏。（户力平《光阴里的老北京》） 乾隆三十九年（1774年），又“准奏外城各街道胡同设有栅栏至为严密，交五 城不时稽查，务令以时启闭，栅顶仍钉木板，书写街道胡同各色” 廊坊四条胡同里边有很多商铺，这些商铺老板有钱，更加怕贼。所以他们出钱把栅栏修得又高又大又坚固。慢慢地老百姓就把“廊坊四条”胡同改叫“大栅栏”了。见下图：（图片来源：…