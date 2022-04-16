大连：上海市及14天内有上海市旅居史来（返）连人员必须至少提前24小时报备

关于进一步做好上海市及14天内有上海市 旅居史来（返）连人员主动报备 和健康管理的通告 一、 上海市来（返）连人员14日内（4月2日以来）已抵连，并已实施管控措施的，继续按照原管控措施进行管控；未落实管控措施的，立即向所在地社区（村）报备，实施“自抵连之日起14天居家隔离医学观察”的管控措施。 凡不报备被发现的，一律立即进行集中隔离医学观察14天，隔离时间从隔离之日算起，费用自理。 二、 即日起，上海市及14天内有上海市旅居史来（返）连人员必须至少提前24小时报备。 报备可通过登录“中国大连”政府门户网站（www.dl.gov.cn）“疫情防控”专栏，查询《关于做好域外来（返）连人员主动报备的通告》扫描“来连人员自主报备”二维码，也可登录“e大连”APP，线上向目的地社区（村）进行报备。如不报备，抵连后一律立即进行集中隔离医学观察14天，费用自理。 三、全市各级党政机关、企事业单位及各类市场主体要履行主体责任，主动进行排查。 接待上海市及14天内有上海市旅居史来连人员、所属工作人员赴上海市开展业务及14天内有上海市旅居史返连，要告知其来（返）连前主动通过登录“e大连”APP等方式网上报…