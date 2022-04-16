2022怀化封城了没有 怀化疫情最新消息封城了吗_文财网

导读 2022怀化封城了没有3月17日，怀化市湖南医药学院第一附属医院核酸采样检测发现1例新冠肺炎阳性人员，女，9岁，为鹤城区某小学学生，现已… 2022怀化封城了没有 3月17日，怀化市湖南医药学院第一附属医院核酸采样检测发现1例新冠肺炎阳性人员，女，9岁，为鹤城区某小学学生，现已转送至定点医疗机构隔离治疗，诊断为新冠肺炎确诊病例，病情稳定。 3月17日，鹤城区出现1例新冠肺炎确诊病例。为坚决阻断新冠肺炎疫情传播途径，有效遏制疫情扩散和蔓延，从2022年3月18日起，对主城区实施全城临时封控。 2022年怀化疫情封城最新规定 主城区开展全员核酸检测； 所有居民一律不得外出，确因生活需要每户每2天可派一名家庭成员外出采购一次生活必需物资； 暂停客运班线和城市公交，出租车、网约车不得运营； 主城区全域实行道路交通管制。除军车、警车、消防车、救护车、就医车辆、工程救险车、持有市疫情防控指挥部通行证的公务车和保供车辆，以及特殊情况通行外，机动车一律禁止上路行驶； 主城区所有宾馆、旅馆（除参与疫情防控工作的宾馆外）一律关停； 所有门店商铺、餐馆饭店一律停业。商超除保障日常生活物资供应外，暂…