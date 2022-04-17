2021年星级饭店下降747家 酒店市场还景气吗？经济型锦江酒店商旅酒店业_手机网易网

酒店 业"寒冬"之下，中高端酒店似乎成为行业的"黑马"。4月17日，北京商报记者从文旅部最新发布的《2021年度全国星级饭店统计调查报告》（以下简称《报告》）获悉，星级饭店整体下降747家，虽然市场受到疫情影响，不过2021年三四星级饭店占比相比2020年却有小幅度提升，由此不难看出，中高端酒店占比正在逐年增加。从此前各大酒店集团发布的战略来看，连锁酒店集团也在加快中高端酒店的布局，而这背后与酒店运营成本的上涨有着很大关系。有加盟商透露，酒店近年来之所以会趋向中高端酒店发展，与酒店背后的租金、人工成本的上涨有着密切关系，其中仅租金八年间就上涨了近一倍。随着 经济型 酒店的利润率越来越低，中高端酒店成为了很多加盟商的不二之选。不过，各家酒店集团都在中高端酒店跑马圈地，也使得这一赛道变得更加拥挤。 三四星级饭店占比增长近2个百分点 在疫情变化的两年时间里，中高端酒店成了市场上的"香饽饽"。 根据文旅部发布的《报告》，2021年度全国共有星级饭店7676家，相比2020年的8423家星级饭店减少747家。由此可以看出，疫情对酒店行业的影响。 虽然星级饭店整体数量出现下降，不过以三、四星级饭店…