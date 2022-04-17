每经18点 广州新增26例新冠病毒阳性感染者；浙江宁波恢复酒店、饭店、餐馆包厢和堂食服务；我国新一代载人飞船可搭载7名航天员_凤凰网

每经编辑：张杨运 1丨16日15时至17日15时 广州市新增26例新冠病毒阳性感染者 每经AI快讯，4月18日，广州市召开疫情防控新闻发布会。广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通报，4月16日15时至17日15时，本次疫情广州市新增26例新冠病毒阳性感染者，其中确诊病例20例，无症状感染者6例。上述感染者均在隔离管理的密切接触者或管控区域重点人群排查发现，均与此前公布的相关病例或重点场所相关联，目前均收治在广州医科大学附属市八医院，病情稳定。（央视新闻） 2丨东莞：取消“持48小时核酸阴性证明离莞”管控措施 每经AI快讯，据“莞香花开”微信公众号17日援引东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室消息，取消“持48小时核酸阴性证明离莞”管控措施，市民群众凭健康码“绿码”出行，非必要不前往中、高风险地区所在市。 3丨我国新一代载人飞船可搭载7名航天员 每经AI快讯，4月17日，中国载人航天工程办公室主任郝淳表示，新一代载人飞船综合能力得到了大幅提升，可以搭载7名航天员，另外它的上行和下行载荷能力也得到大幅度提高。同时，我们在考虑研发空间站的扩展舱段，为进一步支持在轨科学实验和为航天员…