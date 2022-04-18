【印度】印度圣城瓦拉纳西，最后一场洗礼 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

黑压压的人群里，都是皮肤黝黑的虔诚信徒。他们穿着鲜艳的橘色服装，挑着两头挂着壶罐的扁担，千里迢迢来到这里，挑回神圣的河水，祈求神明的保佑。 他们露宿街头，在繁忙的街道上招摇过市，犹如神明附身般视万物如无物，人间的规矩顿时被神灵的召唤所取代。 ADVERTISEMENT 他们总是有办法在喧嚣混乱的人海里施展八仙过海的本领，然后在一阵喧哗中一窝蜂消失在人满为患的路口。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 印度民族的生存能力和适应能力，大概没有其他民族可以媲美。 发源自喜马拉雅南麓的恒河，在蜿蜒流淌千里后划过这里，然后悠悠地注入孟加拉湾。恒河是印度的母亲河，也是南亚最长的河流。印度教徒视恒河为圣河，将恒河看作是女神的化身。 与恒河齐名的瓦拉纳西（Varanasi），坐落在恒河的西岸，相传乃湿婆所建，普遍被视为印度古老的城市之一。 ADVERTISEMENT 眼皮下的恒河，在太阳的照射下显得深邃，没有泛着波光粼粼。一个身穿红色纱丽的女子向着恒河朝拜；一名男子坐在由陡峭岩石构成的岩岸上，自个儿凝视着冉冉上升的太阳；三五成群的年轻小子在入水的水牛旁用力地游泳；一些妇女在平坦的石…