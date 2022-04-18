北京将严控大型活动举办 暂不恢复进出京跨省团队旅游限流旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 陶凤 实习生 袁泽睿）4月18日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第307场新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建通报，北京将继续严防聚集性风险，严控大型活动的举办。 北京市将按照"非必要不举办"原则，严控游园会、文艺演出、展销促销、体育赛事等大型活动，各类开放的公园、景区、景点坚持"限量、预约、错峰"要求，严格 限流 标准，提倡市民群众假期不聚集、不扎堆，合理选择出行路线和游览时段，最大限度减少感染风险。 演出场所、娱乐场所、体育场馆、网吧、电影院、图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所按75%限流开放，商场超市、批发市场、餐饮机构、宾馆酒店、乡村民宿等严格落实测温扫码、通风消毒等疫情防控措施，做好有序排队和场内外客流疏导。 此外，北京暂不恢复进出京跨省团队 旅游 及机票+酒店业务。继续暂停出入境团队旅游及机票+酒店业务。 徐和建表示，根据奥密克戎变异株传播新特点，调整优化隔离点防疫指引。对重点人员、高风险人员、密接者、次密接者要管控到位，对风险估计要更充分一些，坚决克服侥幸心理，不放过任何风险隐患，织密防控网，快速坚决阻断疫情传播链条。 特别声明：以上内容(如…