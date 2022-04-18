有点冷！拉萨17日迎来一场春雪

雪中行走的行人。记者 阿旺尼玛 摄 受高原切变线影响，4月17日16时许，古城拉萨迎来一场春雪。这场雪来去匆匆，为拉萨城区增添了几许湿润的气息。“午后阴云密布，拉萨上空风辐合比较明显，从垂直剖面上可以看到，17时拉萨上空中低层有较强的上升运动，以上条件都有利于拉萨出现降水天气。”自治区气象台首席预报员边巴卓嘎介绍。 记者了解到，其实，在当天凌晨5时许，一场降水已经悄然降临，本次降水主要集中在拉萨城区周边、东部及北部纳木措。“早晨一睁眼，我就看到拉萨南边的山峰都成了‘雪山’。不过一会儿太阳升起来，雪也就慢慢融化了。”居住在东郊的市民董先生说，随着山上的雪逐渐融化，明显感觉到空气湿润了许多，有效缓解了近来的干燥。数据显示，17日07时08时的空气湿度分别达到了91%和88%。 一场春雪也让拉萨市民的微信朋友圈“沸腾”起来，有抱怨的：“怎么春天了还下雪，好冷！”有的赞美：“雪中的拉萨都是诗意。”也有人称赞说：“这场雪下得好啊！湿润了空气，还能浇灌青稞”……记者从拉萨市气象局大气探测中心获悉，17日05时至07时，拉萨市区降水量为0.7毫米；17时35分至17时59分，拉萨市区降水量为1.1毫…