北京商报讯(记者 关子辰 吴其芸)4月18日,据"文旅之声"公众号消息,根据国内 旅游 抽样调查统计结果,2022年一季度,国内旅游总人次8.30亿,比上年同期减少1.94亿,下降19.0%。其中,城镇居民旅游人次6.21亿,下降11.4%;农村居民旅游人次2.09亿,下降35.3%。 国内旅游收入(旅游 总消费 )0.77万亿元,比上年同期增加0.03万亿元,增长4.0%。其中,城镇居民旅游消费0.62万亿元,增长9.4%;农村居民旅游消费0.14万亿元,下降14.5%。