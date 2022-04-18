2021年，是中国共产党成立100周年和西藏和平解放70周年，也是“十四五”开局之年，拉萨市旅游经济逐步回暖，旅游产业规模不断扩大，旅游基础设施不断完善，旅游市场得到持续整治，旅游行业迎来新的发展机遇，拉萨市旅游城市知名度和美誉度得到不断提高。 2021年1—12月，拉萨市累计接待国内外游客2643.9万人次，同比增长31.66%；实现旅游收入377.77亿元，同比增长25.15%。全市乡村旅游累计接待游客876.68万人次，同比增长17.88%，实现旅游收入9.83亿元,同比增长15.26%。2021年1—10月，通过旅游促进农牧民转移就业56677人、82813人次，实现增收4.36亿元。 过去一年里，拉萨市旅游发展局认真落实拉萨市《政府工作报告》《全市经济目标任务分解》等重点工作，开拓思路、创新发展，全力做好各项旅游业务工作，并以党史学习教育、“三更”专题教育、“三新”大学习大讨论活动为契机，加强党员领导干部学习教育。 “去年，我们以规划编制为基础，全面描绘了旅游‘十四五’蓝图，高标准编制了拉萨市‘十四五’旅游发展规划，在2022年通过评审。启动研究编制了《拉萨市红色旅游发展规划…