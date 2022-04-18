旅游 山东开展文化和旅游消费助企惠民行动_TOM旅游

山东一传统文化主题景区航拍。苏锐 摄 4月18日，山东省文化和旅游厅、中国银联股份有限公司山东分公司联合公布《关于开展文化和旅游消费助企惠民行动的通知》，决定今年4月至12月，在全省开展文化和旅游消费助企惠民行动。 行动本着政府引导、企业自愿、助企惠民、合作共赢的原则。各市文化和旅游局将梳理当地 文旅企业名单 ，联合中国银联山东分公司各地市业务部推动文化和旅游小微企业纳入中国银联“红火计划”支持范围，对小微企业和个体工商户500元（含）以下银联二维码交易免手续费，1000元（含）以下给予优惠。 山东还将开展文化和旅游消费惠民活动。中国银联山东分公司各地市业务部立足“银联优惠日”消费促进计划，重点对示范城市及试点城市、集聚区举办的文化和旅游消费促进活动，联合银行和商户，通过“ 周周享优惠 ”和“ 天天秒杀 ”等形式，开展长期的消费补贴活动。推出第六届山东文化和旅游惠民消费季消费满减活动，中国银联山东分公司出资300万元并联动银行共同出资，对使用云闪付APP支付的文旅类消费予以额外优惠折扣和活动宣传。消费者通过“云游齐鲁”APP、“云游齐鲁”微信小程序购买文旅类相关商品和服务时，在享受政府…