舍不得死，无人能救，4万家旅企向何处去？旅行社导游旅游业王刚

疫情已三年，人间又一年。 文丨华商韬略 马姗姗 疫情三年，最惨烈的行业，恐怕非旅游莫属。 2022年4月，一位旅游从业者在社交平台留言中写了这样一段话： “抵押了所有房产，借遍了所有银行，试遍了所有可能。唯有积极前进，才能创造未来。至死方休！” 话很短，意思却有三重：山穷水尽、背水一战、无路可退。 这会是旅游行业的宿命吗？ 【离开旅游的日子】 2022年4月11日，长春因疫情按下的“暂停键”悄然满月。 但身为旅行社老板，王刚没有丝毫欢喜，2022年的前四个月，他在长春的旅行社没有一分钱收入，算完上月房租、员工工资和社保，公司账上仅剩几千元。 为了将旅行社维持下去，王刚联系了写字楼物业，试图申请减免房租，但几轮反复沟通下来，得到“不可能，也不会”的回复，这实在让王刚感到懊恼又无奈。 他曾经试着向有业务往来的银行申请贷款。但结果同样不顺利，几个月里，王刚心里一直盘桓着一句话， “不知道还能坚持多久。” 同为小旅行社老板的黄霞，境况更差几分。 在疫情之前，黄霞经营的旅行社专注于精品出境游线路，在前几年赚得盆满钵满。疫情之初，黄霞已预料到会对旅游市场带来较大的影响，也做好了心理准备，但她没想…