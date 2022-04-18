用手机拍出来的北京中山公园郁金香(高清大图) 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

4月12日起，中山公园郁金香进入完美绽放，描绘出生机勃勃的春日图景，此次郁金香观赏季将持续到4月29日。本次 赏花季以“喜相逢”为主题，共计94个品种、20万株郁金香。 北京市中山公园管理处表示，春花暨郁金香观赏季期间，公园严格执行疫情防控措施，按照75％承载量预约限流，建议游客错峰出行，在“畅游公园”平台提前预约、实名购票，携带身份证原件前往。游园过程中遵守疫情防控管理规定，配合扫码登记、体温检测，科学佩戴口罩，保持1米以上社交距离，文明有序游览。 中山公园地处北京市中心，占地面积23 . 8公顷，是一座具有纪念性的古典坛庙园林。新中国成立后，毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、邓小平等党和国家领导曾来园参加大型游园活动。园内有辽柏、社稷祭坛、中山堂、保卫和平坊、兰亭碑亭、格言亭、蕙芳园、唐花坞等著名景观。 4月15日，北京中山公园郁金香完美绽放，此次郁金香观赏季将持续到4月29日。（手机摄影） 4月15日，北京中山公园郁金香完美绽放，此次郁金香观赏季将持续到4月29日。（手机摄影） 4月15日，北京中山公园郁金香完美绽放，此次郁金香观赏季将持续到4月29日。（ 手机摄影） 4月15日，北…