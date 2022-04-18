国家植物园正式揭牌 现有迁地保护植物1.5万种 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月18讯 今天上午，国家植物园在北京正式揭牌，这一事件，标志着国家植物园建设翻开了新的篇章。 国家植物园的定位为 集植物多样性研究、资源保护与利用、科学传播等功能于一体的综合机构、 代表国家植物科学研究和迁地保护的最高水平、 保育濒危植物的诺亚方舟，战略生物资源的储备库、 国家生态文明的象征。 目前， 国家植物园 总规划面积近600公顷 。 分析人士表示， 国家植物园依托中科院植物研究所和北京市植物园现有相关资源，构建南、北两个园区统一规划、统一建设、统一挂牌、统一标准，可持续发展的新格局。 2021年10月12日，中国在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布，本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，启动北京、广州等国家植物园体系建设。2021年12月28日，国务院批复同意在北京设立国家植物园。 国家植物园是标志性国家象征，在首都设立国家植物园，是世界许多国家的通行做法。国家植物园是以开展植物迁地保护、科学研究为主，兼具科学传播、园林园艺展示和生态休闲等功能的综合性场所，是国家植物多样性保护基地，是一个国家经济、科技、文化、生态、社会可持续发展水平的重要标志…