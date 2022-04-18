北京暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_财经_中国网

18日，首都严格进京管理联防联控协调机制办公室、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室联合发出《关于做好2022年“五一”假期新冠肺炎疫情防控工作的通知》。北京明确暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。 北京市委宣传部副部长、北京市政府新闻办主任、北京市政府新闻发言人徐和建介绍，北京从严控流动性风险、严防聚集性风险、严密常态化防线三个方面做好“五一”假期新冠肺炎疫情防控工作。 在严控流动性风险方面，一是提倡市民非必要不出京，特别是不前往14日内有新增本土新冠病毒感染者的县和陆路边境口岸所在县。机关企事业单位人员出京的，严格审批管理。如北京市出现本土新冠病毒感染者，为严防疫情传播风险，所在区人员非必要不出京，所在街乡镇人员原则上限制出京。 二是对14日内有新增本土新冠病毒感染者所在县旅居史人员严格限制进返京，14日内有陆路边境口岸所在县旅居史人员非必须不进返京。 三是进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，抵京前或抵京后12小时内，需通过“京心相助”小程序向所在社区(村)、单位、酒店等报告，因瞒报、谎报、迟报等引发疫…