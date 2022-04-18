解除Ⅱ级响应！浙江绍兴市柯桥区最新通告

根据国家、省、市疫情防控有关规定，经专家组研判，柯桥区联防联控指挥部决定 自2022年4月18日18时起，解除柯桥区突发公共卫生事件Ⅱ级响应，转为“常态化+”疫情防控。 鉴于当前周边区域疫情多点散发、“外防输入”压力持续上升的现状，为统筹疫情防控和经济社会发展，现就进一步做好当前疫情防控工作有关事项通告如下，请广大市民自觉遵守各项防疫规定，如有违反，将依照相关法律法规严肃追究责任。 一、 高速出入口、客运场站、地铁站等交通卡口， 严格落实来柯返柯人员测温、亮码（含疫苗接种记录的健康码+14天行程卡）、戴口罩等防疫措施。发现行程卡带“*”的一律实行“落地双检”。 二、 所有省外来柯返柯人员及省内区外近期有本土疫情的区（县、市）来柯返柯人员需持有48小时内核酸检测阴性证明， 来柯前主动向目的地所在村（居、社区）、单位（或所住宾馆）报告，积极配合做好信息登记、核酸检测、健康监测等健康管理措施。国内中高风险地区以及参照中高风险地区管理的人员应暂缓来柯返柯。14日内有1例及以上本土病例所在区（县、市）旅居史或与涉疫风险人员有接触史的，严格限制来柯返柯。如已抵柯，请尽快向村（居、社区）、单位（或所…