专访澳门旅游局局长文绮华：深化“旅游+”跨界融合，打造世界旅游休闲中心_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

澳门旅游局局长文绮华近日接受南方财经全媒体记者的专访，就澳门未来旅游产业规划以及跨界融合发展进行了讨论。 南方财经全媒体见习记者蔡依莹 澳门报道 五一黄金周将至，澳门无人机表演预计会在五一期间举行。这是澳门政府推广旅游+科技的具体尝试，也是特区政府为吸引游客推出的重要举措。 4月6日，为配合澳门特区政府扩客源、促复苏、稳经济，澳门旅游局启动系列宣传感受澳门乐无限月月精彩活动。活动每月推出游澳特色主题，积极宣传当月盛事活动，吸引旅客来澳门旅游，推动旅游经济复苏。澳门旅游局收集每月举行的活动安排，整合串联特色活动和节庆，设定盛事活动主题；由4月开始，利用社交平台、短片和平面设计等媒介宣传有关活动，推介给旅客和澳门居民。 近日，澳门旅游局局长文绮华接受了南方财经全媒体记者的专访。她表示，受到疫情影响，澳门旅游业总体规划也需要做相对应的调整。在对外推广方面，澳门在疫情前已与粤港澳大湾区内地城市有不少合作，现阶段将宣传和推广重点放在内地，发挥区域合作协同效应。 文绮华同时指出，澳门旅游业发展不仅是旅游局的工作，需要各部门相互支持、共同合作，推动澳门旅游业可持续发展。 澳门蓝图：打造世界旅游休闲中…