1901年，一千中国人迁徙海外，租借土地999年，建起一座中国城_聊历史那点事的专栏文章_微信文章_今天看啥

每逢战乱或者国家软弱无力受到外敌侵凌时，百姓就会流离失所，叙利亚人如是，20年前的阿富汗人亦如是。而在19世纪末，当八国联军开进北京，中国大地狼烟四起，百姓民不聊生时，勤劳坚韧的中国人民也走上了这条道路。但他们与那些以前的独自逃荒、流浪的人不同，这一次却是有一千中国人集体离开中国、迁徙海外，乘坐海船三下婆罗洲岛。在“拓荒之父”黄乃裳的大力运作下，1901年，租借砂拉越诗巫地区的土地999年。从此，这些迁徙到海外的一千多人深深地扎根在热带海岛上，一刀一锄开垦良田，一砖一木搭建屋舍。历经数代人120余年的奋斗，硬生生在异国他乡建起一座中国城。诗巫——婆罗洲岛上“新福州”19世纪末，中国还是满清的天下，当然，这时候的慈禧已经把中国卖的差不多了。而光绪帝想要努力一把，与康有为、梁启超等人推动百日维新，可惜最终夭折。戊戌变法参与者中，有一位福州出身的孝廉黄乃裳，当时也被清政府追缉，他在朋友帮助下才得以逃回福州。因到福州后，只能眼睁睁地看着天灾人祸下百姓的贫困潦倒。这使得颇有远见卓识的他感到“非革命不足以救国，非拓殖不足以聚众”，于是“决往南洋群岛”，为“同胞辟一生活路径”。1899年，已知天命的…