新华全媒+西藏特布拉：羊湖旁的幸福小村

拉萨往南4个多小时的车程，特布拉村坐落在湖水湛蓝的羊卓雍错南岸，风景如画，生态优美。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要历史阶段，记者采访了这个海拔4400多米的高原村庄，倾听农牧民努力增收致富、保护生态的故事。 这是羊卓雍错湖边的特布拉村。新华社记者 沈虹冰 摄（手机照片，3月19日摄） 27岁的拉巴平措凭着从拉萨学来的手艺，在村里开了家做藏装的裁缝店，最近他学会在抖音上做藏装展示，初步体验网络平台带来的好处。他做的传统藏装，一套卖500元左右，在村里村外颇受欢迎，一年下来能为家里增加4万到5万元的收入。这样的裁缝铺，特布拉村有七八个。 特布拉村村民拉巴平措（右）在介绍他制作的藏装。新华社记者 林建杨 摄（手机照片，4月16日摄） 驻村第一书记吉宗说，除了卖藏装，特布拉村48户人家还有2000多只牛羊和300多亩青稞，还有人外出到拉萨或山南市打工，当服务员、建筑工等，再加上政府给予各牧户的草场减牧补助及奖励资金等转移收入，2021年，全村216位村民的人均收入达到15400元。 这是在特布拉村堆放的青稞秸秆。新华社记者 沈虹冰 摄（手机照片，4月16日摄） 在特布拉村，驻村…