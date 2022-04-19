旅游 第七届重庆文化旅游惠民消费季（春夏）即将启幕_TOM旅游

由重庆市文化和旅游发展委员会主办，重庆旅游投资集团、重庆市文化旅游信息中心、重庆演艺股份有限公司、各区县（自治县）文化旅游行政管理部门承办，重庆市发展改革委、重庆市财政局、重庆市商务委支持的第七届重庆文化旅游惠民消费季（春夏）将于4月22日在铜梁区中央公园启幕。 此次活动以“都市慢生活·乡村新体验”为主题，以都市与乡村文旅新消费为重点，主要包括1个主会场启动仪式、14个特色主题活动、N个区县分会场活动以及网络惠民四个部分，将推出都市特色演艺、山城深度体验、非遗中医体验、温泉康养体验、自驾旅居旅游、农耕文旅休闲、乡村露营体验等多项文旅惠民消费活动。 本届活动启动仪式由重庆市文化和旅游发展委员会和铜梁区人民政府主办，现场将由1个主舞台+文旅惠民集市组成。启动仪式主舞台将结合情景化表演形式推介美丽乡村旅游精品景点线路，户外游文旅装备、自驾车旅居地营地、露营基地、休闲乡村旅游精品民宿。 文旅惠民集市中，户外装备区由房车展示及户外装备商家组成；露营休闲区由户外露营基地商家组成；帐篷美食区由精致美食商家组成；非遗乡集区由农副产品、乡村特色文创商品、非遗产品商家组成。此外，由房车旅行展示、露营野餐、…