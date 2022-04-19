拉萨，素有“日光城”的美誉。仔细想来，我们居住的每一座城市大概都有AB面，就如同一张唱片的正反两面，演绎着不同节奏的乐曲。如果说，炽烈的阳光、热闹的八廓街是拉萨的A面；那么，月色朦胧的布达拉宫、拉萨河两岸的流光溢彩则是它的B面。跟随镜头，我们赏夜去。 夜游拉萨，首先要等待一场日落。傍晚的八廓街，人们漫步在落日余晖中，闲适安逸。八廓街上的建筑物，投射出各自的光影，人们追逐斑驳光影，等待夜幕的降临。穿过宇拓路向西，进入布达拉宫广场，月光下的布达拉宫隐去了白日的金碧辉煌，呈现出一种朦胧婉约之美，引得游人争相留影。 近年来，拉萨致力于打造城市夜景，拉萨河两岸的流光溢彩也成为人们追捧的亮丽风景。以纳金大桥为起点，我们缓缓向西行走，拉萨河两岸灯火闪烁，点缀着人们的幸福生活。此时此刻，南山公园成了观赏拉萨夜景的最佳位置，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。湖畔公园的莲花灯璀璨绽放，倒映在波光粼粼的湖面上…… 柳梧大桥宛若一条银河横跨两岸，连接着拉萨城区与拉萨高新区，显得生机盎然。瞧！不远处则是在抖音、小红书等平台频频出镜的“网红桥”——和美连心桥位于中华文化公园，桥上设有观景台，远眺是拉萨河两岸优美风景，…