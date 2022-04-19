北京：暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_新闻中心_中国网

今天（4月18日），北京市召开第307场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建通报，为了首都安全和市民群众能够度过一个欢乐、健康、安全的“五一”假期，首都严格进京管理联防联控协调机制办公室、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室联合发出《关于做好2022年“五一”假期新冠肺炎疫情防控工作的通知》，对首都防控政策进行再提醒、再强调。 在严控流动性风险方面。一是提倡市民群众非必要不出京，特别是不前往14日内有新增本土新冠病毒感染者的县和陆路边境口岸所在县。机关企事业单位人员出京的，严格审批管理。如本市出现本土新冠病毒感染者，为严防疫情传播风险，所在区人员非必要不出京，所在街乡镇人员原则上限制出京。二是14日内有新增本土新冠病毒感染者所在县旅居史人员严格限制进返京，14日内有陆路边境口岸所在县旅居史人员非必须不进返京。三是进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，抵京前或抵京后12小时内，需通过“京心相助”小程序向所在社区（村）、单位、酒店等报告，因瞒报、谎报、迟报等引发疫情防控风险的，依法追究责任。四是进返京人员抵京24小时后、72小时内须进行…