上海2022年4月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球领先的集成电路制造和技术服务提供商长电科技（上交所代码：600584）子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称长电先进）荣获了德州仪器（TI）颁发的“2021年度卓越供应商奖”。这是长电先进第六次凭借卓越的集成电路成品制造和技术服务能力获得该奖项。“TI卓越供应商奖”是TI 对供应商的最高认可。

长电先进是长电科技全球六大生产基地的重要组成部分，具备全球领先的晶圆级先进封装技术研发和生产能力。德州仪器（TI）是一家全球性半导体设计制造公司，专门致力于模拟集成电路（IC）和嵌入式处理器的开发。“2021年度TI卓越供应商奖”是对长电先进在2021年间在商业道德实践、高质量产品、服务和技术支持以及成本、环境与社会责任、技术、响应能力、供应保障和质量等领域的综合优秀表现的认可，也是对德州仪器（TI）与长电先进自2007年合作以来，双方紧密合作伙伴关系的再次肯定。

2022年，长电科技将继续保持稳健发展势头，依靠先进的芯片成品制造技术提升客户价值。长电科技首席执行长郑力说：“长电科技致力于发展包括晶圆级封装在内的先进封测技术的大规模量产，在高密度Bumping, WLCSP, 扇出型封装以及Chiplet等产品方面为客户提供专业可靠的生产制造服务，取得了国内外市场的认可。TI是全球半导体行业的龙头企业，我们珍视双方长期稳定的合作关系，感谢TI对长电先进的信任和支持，将努力和客户一道为全球半导体产业的持续发展做出贡献。“

关于长电科技：

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。

通过高集成度的晶圆级（WLP）、2.5D/3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的倒装芯片和引线互联封装技术，长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。长电科技在全球拥有23000多名员工，在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，在逾23个国家和地区设有业务机构，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

长电科技子公司长电先进荣获“2021年度TI卓越供应商奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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