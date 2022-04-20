福建龙岩4.54亿新推3幅地块 总面积6.55万平方米-房产频道-和讯网

观点网讯： 4月19日，福建龙岩市自然资源局公告，拟拍卖出让三幅国有建设用地使用权，总面积约6.55万平方米，总起价约4.54亿元。 据观点新媒体了解，上述三幅地块将于5月11日出让。 其中，2022拍-2号地块，位于龙岩大道东侧、龙岩市中级人民法院南侧（龙岩大道东片区H地块），土地用途为住宅用地—城镇住宅用地（普通商品房），出让面积1.08万平方米，容积率3，建筑面积3.24万平方米，建筑控高120米，起价2.27亿元。 2022拍-3号地块，位于锦程路南侧，龙腾路西侧（龙津湖D东地块），土地用途为商服用地—零售商业用地(商铺、商场)、商服用地—旅馆用地（旅馆、酒店）、商服用地—商务金融用地(办公场所)，出让面积1.46万平方米，容积率3.8，建筑面积5.56万平方米，起价1.17亿元。 2022拍-4号地块，位于莲浮路东侧、浮蔡温泉山庄西南侧（莲浮路东侧2号地块），土地用途为商服用地—旅馆用地(宾馆、旅馆、酒店)，出让面积4.01万平方米，容积率1.8，建筑面积7.22万平方米，建筑控高54米，起价1.1亿元。 出让文件还显示，2022拍-2号地块拟划片小学月山小学，拟划片中学龙岩…