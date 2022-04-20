旅游 大秦岭文化传承与旅游联动工程：守护山水文脉、讲好秦岭故事_媒体_澎湃新闻

“秦岭和合南北、泽被天下，是我国的‘中央水塔’，是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。” 4月中下旬之交，巍巍大秦岭翠绿如海。生栖在这方“绿肺”中的大熊猫、金丝猴等各种世界罕见的珍稀动物，自由自在地享受着春光雨露。茫茫秦岭，国之瑰宝。对于文化旅游工作者来讲，要当好生态卫士，同时要助力这座世界名山文化和旅游的高质量发展。 让世界认识秦岭 对于秦岭，大部分人的认知源自于学生时代的《地理》课本，“秦岭—淮河”一线是我国南北方气候、自然地理的分界线和长江、黄河水系的分水岭。而现实中的秦岭，更多人了解非常有限。 云涌秦岭 陈宏伟/摄 为了让世界真真切切的认识中国秦岭，2020年5月，全国多领域专家学者热情参与的“大秦岭文化传承与旅游联动促进工程”悄然启动，作为世界首座大山旅游纪年史的《中国秦岭旅游年鉴》首卷编纂工作也正式拉开了序幕。 把史书和概念中的“秦岭”呈现在现实的山水天地间，是实施大秦岭文化传承和旅游联动促进工程的前提。2020年6月起，西北旅游文化研究院和众多专家开启了多地联动办公模式——联合绘制首次“丈量大秦岭”实地考察线路图。 “丈量大秦岭”线路图 沿线景区为“丈量大秦岭”纪念护照盖…