研报精选：食品、白酒、旅游、航空 消费复苏在途！三全食品、步步高等狂飙_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

今日(4月20日)沪深两市全线低开，早盘股指出现一波惯性下挫，创业板指呈现脉冲式走弱格局，而沪深主板指数随后维持弱势震荡，盘中一度有上攻表现，又迅速跟随创业板指下挫，弱势一览无遗。 从盘面上来看，轻指数重个股行情延续，行业与概念板块涨跌不一，局部赚钱效应仍存。白马消费股扛起领涨大旗，食品、白酒、家电等板块表现突出。此外、旅游酒店、农牧饲渔、航空机场等表现同样不俗。在食品饮料板块方面，截止发稿，维维股份、安记食品、三全食品等涨停；值得一提的是，在预制菜板块之中，益客食品20CM涨停，华天酒店、惠发食品、步步高等同样涨停。 若后续疫情改善，布局哪些方向？兴业证券此前表示，梳理了2020年以来，疫情相关的重要事件，并总结了其中5轮疫情出现改善预期之后市场的表现。综合考虑到涨幅弹性以及上涨的概率，后续疫情得到有效控制，则可以重点布局：1、酒类：经济活动修复有望提升行业景气度；2、旅游零售(免税)：乘疫情错位之风，顺消费升级之势；3、航空：短暂承压后盈利弹性终将释放；4、景区及酒店：疫情防控常态化，景区及酒店边际复苏。 在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构…