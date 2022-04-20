携程:职业BUFF叠满,化身团长楼长的“金牌助理”

【品橙旅游】周五的傍晚，忙碌完一天的工作后，携程旅游事业部CFO蔡敏打开了另一个文件夹，里面躺着的是社区团购的繁杂表格。她切换了思路，准备利用晚间的时间，将今天团购组的资金流水核对清楚。 同一时间，携程旅游事业部HR兼二胎奶爸刘飞也启动第二工作模式，由于平日需要带娃和办公，工作的间隙和晚间便成了他为楼栋和社区志愿服务的时间。平日是团队“大管家”的他，摇身一变成为了楼栋里的“管事儿人”。 疫情防控工作仍在推进中，小区里的“大白”和“小蓝”们也成为居民身边“最可爱的人”，而对于大多数因居家办公而无法外出参加志愿队伍的白领们，也越来越多选择在闲暇时间利用自己的工作技能，为疫情防控贡献一份力量。 CFO变小区出纳 “没有财务人对不平的账” 对于十三年的“老携程”蔡敏来说，和数据、表格打交道是每日必须，因此志愿加入团购组时便自觉承担起了做表和分析的工作。 蔡敏向记者介绍，自己的“小区出纳”角色包括几个部分：一是要做团购需求的收集、汇总和分析，比如对于小区人错综复杂的物资需求，她需要制定逻辑去筛选出居民最紧缺的物资，而后交由采购组购买。“居民都有各自想要购买的物资，分析的工作则需要排出大家认为紧急…