港股餐饮、旅游、航空等消费类股集体上涨_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

格隆汇4月20日丨港股餐饮股中，海伦司涨超9%，奈雪的茶涨超7%，九毛九涨超6%，海底捞涨5%，呷哺呷哺涨近5%，百胜中国涨近4%；旅游股中，同程旅行涨近6%，途屹控股涨超2%，香港中旅和携程集团涨超1%；航空股中，美兰空港涨近3%，中国国航涨超1%。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称，我们在思想上要做好与新冠长期斗争的准备；上海称保障推动长三角全产业链式协同复工复产；另外，香港4月21日放宽部分社交距离措施。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip 财经贝EHZ客服： QQ：36999792…