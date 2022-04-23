足浴项目五花八门，198享受“游云惊龙”，店家：不做就走足浴店按摩酒吧酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 >俗话说得好：“一个城市后半夜的灯光越亮，也代表着这个城市的经济越发达”，其实在很多大城市之中，到了后半夜，一些酒吧KTV与按摩场所也开始变得忙碌了起来。 相信很多人都曾经去过一些按摩或足浴店体验过当地的按摩服务吧，话说这些师傅们的按摩手法还真是熟练，确实能让很多往日相当劳碌的人们快速的放松下来，不过与此同时也有很多不正规的足浴店在从事着违法的勾当。 一家足浴店便在深夜被当地民警给一锅端了，那么在这家足浴店当中，究竟有着什么不为人知的违法勾当，而使得民警非要凌晨前去突击检查呢？ 足浴店五花八门，含“果体按摩”，凌晨五点还有客人，198享受“游云惊龙”，店家：不做就走，最终被民警一锅端，网友直言：知道晚了 这一天凌晨四五点多钟，民警迅速对当地的一家足浴店进行了突击检查，很快在民警的突击之下，我们发现了在店内有几名男子赤身裸体，而且床上还躺着一名正在熟睡的女子。 不过话说完了，民警又是怎么知道这家足浴店其实内有乾坤的呢，原来这都得感谢一位热心群众的正义举报。 这家酒店位于市区的繁华地段，据这名热心的群众介绍，每当晚上9点之后，就开始有大批的…