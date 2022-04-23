外国媒体：巴基斯坦人提到中国人就摇头，铁哥们难道变成假兄弟？越南泰国欧美旅游

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 国家经济发展得越好，国家的居民的生活品质就会随之提升，生活好起来了，当然就有更多的时间去发展自己的爱好和特长了，像现在很多人就会用旅游来给自己的生活增添一点色彩，要不然生活每天都是围绕着工作在转，不去外面感受一下自己没有看过的风景，都不知道原来这个世界上有这么多特别的美景。 旅游不仅需要时间，还需要金钱和精力，所以像普通的周末假期大家都不会跑到特别远的地方去旅游，就在自己的城市找一个有名的景点逛一逛就可以了，在那些小长假的时候，特别是五一和国庆假期的时候，就算是一个旅游的高峰期了，除了这个时间段你别无选择。 但时候到时候肯定会遇到的一个现象就是每个景点都是人，为了避开这些人潮，很多人都将旅游的目光放到了国外的一些国家，而且对于国内的景点来说，国外的景点好像更有吸引力，因为毕竟是自己没有见过的一种风格，去国外还可以给自己长长见识，于是选择哪个国家就成了很多人纠结的点。 因为想去欧美国家，但是欧美国家太远了，而且欧美国家的物价都很高，到时候旅游的话将是一笔很高的消费。于是大家就会选择一些距离中国很近，物价又不是很高的一些国家，比如说泰国和越…