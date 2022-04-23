北京2022年4月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年4月23日是"世界读书日"，万达酒店及度假村携手满天星儿童公益联合启动"万达儿童公益 · 童书乐捐"公益计划，拟联动全国万达酒店发起面向公众的优质儿童读物募捐计划，为欠发达地区乡村小学或社区儿童公益图书馆募集童书，改善其儿童读物馆藏现状，提升乡村儿童阅读品质。

城乡阅读资源差距大，孩子无法触及优质阅读资源

据中国扶贫基金会和北京师范大学中国公益研究院在2018年联合发布的乡村儿童阅读报告显示，高达74%的受访乡村儿童一年阅读的课外读物不足10本，而根据2016年发布的《中国城市儿童阅读调研报告》显示，城市儿童年均阅读量在10本以上的占到了64.2%。

城乡阅读资源的差距，不仅仅是数字的简单差别，背后更是乡村儿童这个群体因为阅读资源的匮乏而带来的成长困境。缺乏优质的阅读资源，导致乡村孩子对阅读的兴趣降低。



满天星公益童书乐捐项目

"万达儿童公益 · 童书乐捐"公益计划

"万达儿童公益项目" 是由万达酒店及度假村创立、与中华慈善总会合作推出专门针对儿童的专项公益慈善项目，旨在使儿童均享有平等的生存权利、完善的社会福利和优质的教育资源。该项目曾在中国贫困地区的学校建成100间"万达爱心放映室"，为没有条件走出山区的孩子提供看世界的机会；后与专门服务于孤独症儿童及其家庭的非营利机构开展了一系列关注孤独症儿童及其家庭的公益活动。

满天星公益作为一家专注乡村儿童阅读推广的公益组织，一直致力于提高乡村孩子的阅读品质；"童书乐捐"项目是由满天星儿童公益发起的一年一度城市募书活动，活动号召公众将家庭中闲置的优质阅读资源捐赠给欠发达地区的学校，让那里的孩子也能读上好书。

万达酒店携手满天星公益，发起"万达儿童公益 · 童书乐捐"计划，2022年全国酒店将从4月23日起至7月31日，首批拟面向客人、员工及公众募捐至少2500本童书，支持分别位于甘肃、河南、安徽、河北和湖北欠发达地区的5所乡村小学或社区公益读书馆。

"万达儿童公益 · 童书乐捐"公益计划并非万达儿童公益项目与满天星儿童公益的首次合作。在2021年11月万达酒店即与满天星公益携手，成功发起"万达儿童公益 · 流动书箱"项目，于广东省郁南县成功建立首个流动书库，包含4500余册优质图书、惠及当地10所学校近2000名学生，改善了孩子们的课外阅读条件。"万达儿童公益 · 童书乐捐"公益计划是万达儿童公益项目在改善乡村儿童教育资源的又一尝试。未来，万达儿童公益项目将与满天星儿童公益或相关公益机构，发起更多关注乡村儿童教育的活动，以教育推动发展，助力乡村振兴。

世界读书日：万达酒店携手满天星儿童公益联合启动"万达儿童公益童书乐捐"公益计划 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com