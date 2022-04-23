[旅游 宋城演艺浴火重生，打开后疫情时代全新格局_TOM旅游] 2021年是国家“十四五”开局之年，也是 宋城演艺 的“六五”开局之年。面对世界百年未有之大变局，宋城演艺在夯实原有主业的基础上，推出打造平台型企业的一系列颠覆性、革命性平台化战略举措，打破原有旅游演艺格局，全面推动公司打开产业空间、打破成长天花板。 疫情给世界带来了深刻的变化，也给宋城演艺带来了损失和挑战。2021年，宋城演艺守正出奇、快速反应，上海项目盛大开业、成功进军一线城市，利用短暂的疫情平静期实现118,486.46万元营业收入、同比增长31.27%，归母净利润31,513.08万元，同比增长117.98%。经过几年疫情，公司账面仍有强大的韧性，这在疫情影响下的全球演艺行业是极为罕见的，可谓是“给点阳光就灿烂”。宋城演艺在疫情的空档期化危机为战机，建设了几十个剧院，尤其突出户外概念、打造 室外露天剧场 ，把所有景区的游历线路平均增加了1倍以上、做到晴雨皆宜，形成艺术形态丰富、高中低层次不同的矩阵化产品，深挖本地、散客、亲子市场，从一张演出票变成公园、演出多层次的票型组合，在多方面做了充足的准备和应对措施，从各个层…