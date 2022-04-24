踏青黄河边 花果惹人醉采摘大雁滩文旅旅游_手机网易网

“人间最美四月天”，正是踏青出游好时节。4月12日一大早，位于内蒙古自治区包头市九原区哈林格尔镇的黄河谣文化 旅游 区就迎来一大拨游客：有的拿着手机拍照留念，有的带着孩子荡秋千，有的走进黄河谣工匠博物馆参观……好一片温馨惬意、生机勃勃的景象。 “春光明媚，鸟语花香，这个时候不出来转转就太可惜了。”今年66岁的退休职工栗振海当天和朋友来到黄河谣文化旅游区踏青。“这里离我们家不远，风景不错，吃的玩的看的地方也不少，再转一会儿我们就去吃这里的特色黄河鱼。这一趟平均算下来每个人消费也就100多元。”栗振海告诉记者，这些年生活水平提高了，自己及身边朋友的消费能力和消费意愿也在逐步提升。 内蒙古黄河谣文化发展有限公司总经理李沙告诉记者，随着天气回暖，黄河谣里的游客一天比一天多，尤其是清明节期间举行的“第六届黄河谣开河节”，更是让景区的人气持续升温。“我们的景区是不收门票的，只有景区里的博物馆、藏宝馆以及餐饮等项目收费，游客太多可能会影响消费体验。为此我们准备在以后重大节假日期间设计一款代金券，只有购买代金券才能进入景区，入园可抵现金使用，这样一方面可以控制客流，另一方面还能促进消费。”李沙说。 记…