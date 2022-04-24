多地疫情出现反弹！内江发布最新提示_腾讯新闻

多地疫情出现反弹 北京新发涉学校、旅行团 疫情 隐匿传播超一周 内江疾控4月23日发布健康提示： 积极配合防疫，履行单位和个人责任 新增重点关注地区1地 江苏省宿迁市泗阳县 4月22日0―24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告 新增本土确诊病例2971例 （上海2736例，吉林136例，黑龙江31例，江西11例，浙江10例，湖南9例，广东8例，北京6例，江苏6例，河南5例，河北4例，青海3例，山西2例，安徽1例，福建1例，山东1例，湖北1例），含1217例由无症状感染者转为确诊病例（上海1120例，吉林83例，浙江6例，广东5例，青海2例，山西1例）。新增死亡病例12例，均为本土病例，均在上海；无新增疑似病例。 新增本土无症状感染者本土21355例 （上海20634例，吉林205例，河北172例，江苏125例，浙江57例，河南36例，江西34例，山东22例，安徽16例，黑龙江14例，云南14例，山西9例，青海6例，辽宁2例，湖北2例，广东2例，广西2例，甘肃2例，福建1例）。 公众要密切关注 上海市、苏州市、西安市、太原市、南昌市、北京市 等地疫情情况，切实配合落实各…