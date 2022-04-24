“我们和中国结下了不解之缘”——记克罗地亚佩列沙茨大桥项目上的一对跨国夫妻_深圳热线

中企承建的克罗地亚佩列沙茨跨海大桥即将完工通车，它将克罗地亚大陆与佩列沙茨半岛紧紧相连。非洲国家多哥小伙塔尔曼·达姆塔雷和克罗地亚姑娘安娜·武利奇因中国结缘，又借大桥项目团聚。 2009年，在南京师范大学留学的达姆塔雷结识了同在该校留学的武利奇。留学期间，两人不仅学会了中文，还收获了爱情。2016年，两人结婚并迎来爱情结晶。武利奇怀孕后回到克罗地亚，达姆塔雷则往返于中国和克罗地亚。 “两地分居很辛苦，我想留在克罗地亚工作，以便更好地照顾武利奇和宝宝。”达姆塔雷说，他当时希望凭借留学背景，为在克罗地亚的中国公司工作。 2018年，由中国路桥公司牵头、中国企业联合体承建的佩列沙茨大桥项目开工建设。参与大桥建设成了当地人最期待的工作之一。 近水楼台先得月。武利奇作为当地人，凭借自己曾在中国留学的优势，于2018年加入大桥项目团队，负责翻译和一些日常工作。达姆塔雷也于当年11月加入团队，负责物资清关和运输等工作。 “能够在佩列沙茨大桥项目工作，是我之前想都不敢想的，这也是很多人的愿望。”达姆塔雷说。 据大桥项目负责人谢井丽介绍，佩列沙茨大桥项目先后聘用了60多名当地人。中国建设者的到来为当地经…