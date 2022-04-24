旅游 四色春花开满城，山西太原给你点“颜色”看看！_TOM旅游

花开倾城，春满晋阳。4月18日起，山西省太原市六城区逐步解封。太原市 文化和旅游局 日前以白色、紫色、粉色、红色的春花颜色作区分，推介全市的赏花地点，邀请市民一起走出家门，探寻锦绣太原的花花世界。 白色——淡雅纯洁，超凡脱俗 “梨花开，春带雨；梨花落，春入泥”。华辰农耕园百万梨花盛开，为市民定制一场浪漫的 梨花视觉盛宴 ，耳畔一声鸟鸣，游走在花间忘却所有忧愁，给春游踏青增添不一样的色彩。 “花间一壶酒，杏花吹满头”，万柏林生态园5000余株杏树从山坡到山谷开满了粉白色的杏花，像一片洁白的云霞，让人沉醉其中。 千枝万蕊的玉兰花朵朵向上，似在雪中浸润，纯洁高雅、清香醉人，成为万千人心中的白月光。晋祠公园、碑林公园里的玉兰花在古建筑的映衬下，彰显出高雅的古典气质。 紫色——高贵典雅，神秘浪漫 每当春天来临，树木吐绿，龙山丁香谷内的紫丁香竞相开放，花姿典雅，花香荡漾，香气迷人，整个山谷宛若紫色的世界。 微风轻拂香四溢，亭亭玉立倚栏香，太山丁香的美好在于清雅，在于生长时的沉潜，在于开花时的灼灼绽放，在于春秋流转之中的坚持与努力。 粉色——娇艳欲滴，纯真浪漫 春天、樱花、爱情总是让人联想在一起。在…