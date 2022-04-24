旅游｜中国航天日，最世界旅行推出国内航天旅行榜单_TOM旅游

近日，神舟十三乘组圆满完成任务返回地球，中国航天又一次腾飞。恰逢4月24日第七个“中国航天日”，JNE Group集团旗下品牌最世界旅行携手甘肃金昌火星1号基地，共同策划《国内航天旅行目的地》榜单，推荐了国内六个以航天旅行为主题的目的地。当下，虽然大众太空旅行仍难以实现，但在地球来一次航天旅行也是不错的体验。 国内航天旅行首选四大发射场，即文昌航天发射场及酒泉、太原和西昌卫星发射中心。文昌航天发射场位于海南省文昌市龙楼镇，隶属于西昌卫星发射中心，是中国首个开放性滨海航天发射基地，也是世界上为数不多的低纬度发射场之一。 该发射场可以发射长征五号系列火箭与长征七号运载火箭、长征八号运载火箭，主要承担地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星、大吨位空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。从2016年3月起， 文昌航天发射场 开始对游客开放，在这里可以近距离观看发射塔、发射点、飞行器组装，火箭升空等，还可通过航天模型和接待人员的讲解，拓展航天科普知识，感受我国航天事业日新月异的发展。 文昌航天发射场 另一个现在仍对公众开放的西昌卫星发射中心，位于四川省凉山彝族自治州冕宁县，1984年11月1日，经国务…