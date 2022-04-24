于今：北京城市更新模式探讨_评论频道_中国青年网

编者按：于今从本世纪初开始关注城市更新，是国内最早城市更新研究者，城市更新系统观创始人。他的一些成果、观点写入了十七大以来一系列重要政策文件、中央意？或国家有关发展纲要。他还应邀出席国务院城市更新座谈，及国内外重大会议、专题报告达近百场，专业授课达100多个学时，主持或参与各地城市更新项目21个，积极推动“城市更新”理论与实践的的普及，为国家经济社会发展、全面深化改革献智献力。 实施城市更新行动是党的十九届五中全会作出的重要部署，是顺应我国进入新发展阶段，推动城市高质量发展的重大战略举措。随着中国经济发展由高速增长阶段进入高质量发展阶段，过去“大量建设、大量消耗、大量排放”和过度房地产化的粗放型城市建设模式开始变得积重难返，而追求系统保护与绿色发展理念并存的城市更新行动开始为各大城市主政者所推崇。 2020年10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京召开，会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，实施城市更新行动。这是站在全面建设社会主义现代化国家、实现中华族伟大复兴中国梦的战略高度，准确研判我国…