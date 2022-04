直播 吧4月24日讯 今天,正在 隔离 的国安归化球员 李可 ,在个人社媒抱怨了隔离 酒店 的Wi-Fi。 昨天一早,李可乘坐的航班抵达广州,目前他正在广州的酒店内接受隔离观察。 今天是李可隔离的第二天,李可在社媒晒照并写道:“隔离的第二天,Wi-Fi一直卡顿。” (德里森) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures