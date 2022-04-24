速水茂虎道《移动厨房》 一车掌握美食、旅游

【大纪元2022年04月24日讯】（大纪元记者马维芬报导）日本“型男帅主厨” 速水茂虎道 在几部突破自我、被观众盛赞终于走对戏路的连续剧后，终于有机会推出属于他、也只有他能做的节目《速水茂虎道的 移动厨房 》。平时喜欢开车兜风的他，也献出自驾主持初体验。 而速水茂虎道则要把观众当成正在副驾驶座听着他解说，笑说觉得自己有如“料理界偶像”一样。刚开始，他对于一个人开车自言自语有些不习惯之外，平常都在室内料理的他，得在户外开火的最大挑战竟是“调味料会被风吹走”。 平时习惯在室内调理食材的他，这次要在外面找地方制作确实相当有挑战性。速水茂虎道表示其实很喜欢在户外做菜，“但遇上风大会把盐啊、胡椒啊等调味料吹跑，以及火的温度管理也相当困难”，都成为拍摄节目时意外的插曲。 因为节目单元“时尚帅主厨”开启演艺生涯的副本已经超过10年，速水茂虎道表示连自己都惊讶至今已经制作过2,000道料理。小时候因为看了“料理的铁人”进而对厨房事物有兴趣的他，真心对于要在有限时间内完成料理、且还要让评审觉得好吃的参赛者们感到敬佩，启发了速水茂虎道的料理之路。 至于要如何透过影像来向闻不到味道的观众传达“美味”，则是他…